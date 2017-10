Prière du matin par Jean Calvin

Jean Calvin

Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur

Puisqu’il t-a plu de me conserver par ta grâce

Pendant la nuit qui vient de finir et jusqu’au jour qui commence,

Fais que je l’emploie tout entier à ton service

Et que je ne pense, ne dise et ne fasse rien

Qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté,

Afin que toutes mes actions se rapportent

A la gloire de ton nom et au salut de mes frères.

Et de même que pour cette vie terrestre,

Tu fais luire ton soleil sur le monde,

Veuille aussi éclairer mon intelligence

Par la clarté de ton Esprit,

Afin de me diriger dans la voie de ta justice.

Ainsi ô mon Dieu,

A quelque chose que je m’applique,

Que mon but soit toujours de te servir et de t’honorer,

Attendant tout mon bien de ta seule bénédiction

Et n’entreprenant rien qui ne te soit pas agréable.

Fais aussi, Seigneur,

Que tout en travaillant pour mon corps

Et pour la vie présente,

J’élève mon âme plus haut

Jusqu’à cette vie céleste et bienheureuse

Que tu réserves à tes enfants.

Jean Calvin