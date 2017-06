Qu'est-ce que le code de droit canonique ?

Droit canon

Pourquoi un code de droit canonique ?

Jusqu’au début du XXe siècle, le droit canonique – l’ensemble de la législation interne à l’Église – a répondu à une logique de compilation. Dès le Moyen Âge, des papes ont en effet entrepris de rassembler la législation édictée par leurs prédécesseurs : Décret de Gratien (vers 1140), Décrétales de Grégoire IX (1234),Sexte de Boniface VIII (1298), Clémentines de Jean XXII (1317)… Cette œuvre compilatrice sera à son tour rassemblée en 1582 dans le Corpus iuris canonici.

Celui-ci n’aura pas de successeur et, lors du concile Vatican I (1870), bien des évêques se plaindront de la complexité du droit canonique. « Nous croulons sous les lois », expliqueront les évêques français tandis que les Napolitains y voient« de quoi charger une caravane de chameaux ». Mais il faut attendre Pie X pour que, en 1904, la « tâche très ardue » d’entamer une codification du droit de l’Église soit confiée à une commission dirigée par Mgr Pietro Gasparri, futur secrétaire d’État de Benoît XV et Pie XI.

Professeur à l’Institut catholique de Paris de 1880 à 1898, Pietro Gasparri a été marqué par l’œuvre de codification napoléonienne et ses effets à travers toute l’Europe. Et, alors que le pape vient de perdre sa puissance temporelle, il voit tout l’intérêt que l’Église, « société parfaite », se dote d’un outil juridique digne des États modernes. Il oriente donc la commission vers la rédaction d’un texte court, clair et concis, à l’image du code civil qu’il admire.

La commission romaine travaillera tout en faisant appel à des experts désignés par les épiscopats locaux et à des universités catholiques. 5 000 personnes seront impliquées, réussissant le tour de force de garder le secret pendant les treize ans que durera le chantier. Le 27 mai 1917, jour de la Pentecôte, Benoît XV peut publier le code de droit canonique.

Reprenant la division traditionnelle héritée des Institutes de Justinien, celui-ci comprend 2 414 canons répartis en cinq livres (normes générales, personnes, choses, procès et peines). Il n’épuise toutefois pas tout le droit : en sont notamment absents les lois concernant l’organisation du Saint-Siège, le droit concordataire ou les décrets des congrégations romaines.

Pourquoi un nouveau code en 1983 ?

« En se codifiant, la science canonique s’était davantage juridicisée, reconnaît le canoniste français Philippe Toxé. Les canonistes partisans du code n’avaient pas assez mesuré combien l’instrument, la forme utilisée, influençait le fond du droit qui y était exprimé et l’image de l’Église qui y était présentée. Le théologien et le canoniste semblaient ne plus parler le même langage. » Au moment où il annonce un concile pour faire l’aggiornamento de l’Église, Jean XXIII prévoit aussi une révision du code de droit canonique.

Nommée par Paul VI et renouvelée par Jean-Paul II, une commission travaillera de 1963 à 1983, traduisant dans le droit les réformes voulues par Vatican II. De fait, le code, promulgué le 25 janvier 1983 (vingt-quatre ans jour pour jour après son annonce par Jean XXIII en même temps que le concile), met largement l’accent sur l’Église comme communion, insistant sur sa mission d’enseignement et de sanctification, insistant sur les Églises locales et le principe de subsidiarité. « Le plan du code s’est quelque peu détaché d’un modèle civiliste ou étatique, pour renvoyer à des concepts plus théologiques, relève le Père Toxé. Parler du peuple de Dieu, des missions d’enseignement et de sanctification traduit mieux la nature propre de l’Église que d’intituler les grandes divisions, des personnes, des choses et des actions. »

Le « dernier document du concile », selon les mots de Jean-Paul II, sera complété en 1991 par le code des canons des Églises orientales.

Le code peut-il évoluer ?

« Les législateurs n’arrivent pas à se défaire de cette vieille idée philosophique qui veut que le mouvement soit signe d’imperfection et l’immobilité signe de perfection, regrette le Père Toxé. Ils confondent la stabilité des lois avec leur immutabilité. » Néanmoins, le Conseil pontifical pour les textes législatifs veille à ce que le droit en vigueur demeure toujours adéquat.

De fait, le pape François a récemment changé plusieurs dispositions du code de droit canonique. Avec le motu proprio Mitis iudex de 2015, il a ainsi réformé la procédure de reconnaissance des nullités de mariage. En 2016, avec le motu proprio De concordia inter Codices, il a aussi harmonisé les codes latin et oriental pour prendre en compte les questions pastorales nées de la présence de plus en plus importante de fidèles orientaux en Occident.

Depuis 2008, à la demande de Benoît XVI, une réforme est aussi en cours concernant le livre VI du code de droit canonique, consacré aux sanctions. « Le code actuel a été rédigé dans les années 1970, expliquait en 2013 Mgr Juan Ignacio Arrieta, secrétaire du Conseil pontifical pour les textes législatifs. Une période qui a été un peu ”naïve” en ce qui concerne la nécessité d’une description détaillée des infractions, des procédures pour enquêter sur elles, et des sanctions à imposer aux coupables. Il reflète le sentiment que “nous sommes tous bons” et que les sanctions doivent rester rares. » Une vision mise à mal dans les années 2000, notamment par la crise pédophile : la réforme devrait donc intégrer les décisions de Benoît XVI sur les « délits graves ».

En outre, ajoutait Mgr Arrieta, « le code de 1983 a été écrit avec l’accent mis sur le rôle exclusif de l’évêque dans le diocèse local, chaque évêque portant tout le poids de décider quand et comment intervenir et quel genre de sanctions ou peines imposer au coupable ». Selon lui, le but de la réforme est « de sauvegarder la vérité et de protéger la dignité des personnes » : « Si quelqu’un fait quelque chose, il doit être puni », expliquait-il, quitte « pour le bien de l’évêque » à lui retirer une part de son pouvoir discrétionnaire. Attendue pour 2015, la réforme a toutefois été prise de vitesse par celle sur les nullités de mariage.

Nicolas Seneèze / La Croix