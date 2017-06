Quelles sont les dérives du Renouveau charismatique ?

Renouveau charismatique

En dépit de tout ce que le Renouveau charismatique a apporté à l’Église, on ne peut occulter certaines dérives. Comment l’expliquez-vous ?

Père Henry Donneaud : Du fait qu’il se veut directement « branché » sur le Saint-Esprit, le Renouveau a eu tendance à négliger les médiations. C’est un peu son péché de naissance. Dieu nous parle toujours à travers des médiations, que ce soit dans le sacrement de l’ordre, la tradition. Le Renouveau a pu être tenté de faire primer l’immédiateté, une hypertrophie de l’émotion sensible. À l’exemple de ce berger qui se réveillait un matin en affirmant que l’Esprit Saint lui avait inspiré dans la nuit qu’il fallait faire telle chose…

Les dons du Saint-Esprit sont parfois bouleversants, dérangeants. Mais cela demande d’être régulé, discerné dans le temps. On ne peut se dispenser de réfléchir, d’interroger, de patienter. Aujourd’hui par exemple, aux Béatitudes, tous les jeunes frères et sœurs se forment à la théologie.

Le Renouveau a-t-il manqué de contrôle ecclésial ?

P. H. D. : Les communautés en France sont restées longtemps livrées à elles-mêmes. Leur dynamisme les confortait dans l’idée qu’elles étaient l’avenir de l’Église, qu’elles avaient reçu quelque chose de tellement nouveau – les dons charismatiques de l’Esprit Saint – que l’institution ne pouvait les comprendre et ne devait pas trop se mêler de ce qu’elles vivaient. Cela a pu nourrir une certaine suffisance et une justification théologico-spirituelle du manque de contrôle de l’Église. Ce fut inévitablement le terreau d’abus.

Ce défaut de contrôle ecclésial n’est-il pas dû aussi à la défiance qu’un certain nombre d’évêques ont longtemps manifestée à son égard ?

P. H. D. : Certains étaient effectivement méfiants, voire hostiles, à ce Renouveau qui allait dans un autre sens que les mots d’ordre des années 1970, quand il n’y avait de place que pour l’Action catholique. D’autres, au contraire, impressionnés par sa grande vitalité, ses vocations, ses expressions nouvelles, joyeuses, de la foi, dans la dynamique du Concile, s’en faisaient les protecteurs, mais sans voir suffisamment ses défauts. Il a fallu du temps pour que les évêques deviennent lucides, reconnaissant le bien apporté par le Renouveau tout en étant exigeants avec lui.

Face à ces dérives, certains invoquent la phrase évangélique « On reconnaît un arbre à ses fruits » pour mettre en doute le bien-fondé du Renouveau…

P. H. D. : Comme dans la parabole de l’Évangile, à côté du bon grain de l’Évangile, survient toujours l’ivraie, c’est un mystère et bien malin celui qui peut dire que ce champ est entièrement bon ou entièrement mauvais.

Pour ne prendre que l’exemple des congrégations éducatives du XIXe siècle, en France comme au Québec : elles ont fait énormément de bien, des frères et sœurs ont fondé des écoles un peu partout, là où il n’y avait pas d’école publique. Mais en leur sein, a aussi pu germer la pédophilie, et une culture du silence sur ces abus, dont on a mis du temps à parler… De même, le Renouveau est au départ un don de l’Esprit, donnant de bons fruits, mais l’ivraie est aussi arrivée. Et pourtant on ne peut le réduire à ces dérives. Lorsque surgit du nouveau dans l’Église, il n’est pas tout de suite bien ordonné.

Le pape François est convaincu que le Renouveau doit irriguer toute l’Église, mais il est aussi ferme et conscient des dérives autoritaires qu’il pointe dans les communautés. Il s’agit de trouver un juste équilibre et, pour le Renouveau, de s’inscrire dans la durée sans perdre son identité.

Recueilli par Céline Hoyeau