Pourquoi les appelle-t-on les «protestants»?

Les questions des tout-petits

Lucien est invité au baptême de son amie Emma. Mais voilà que sa maman lui explique qu’ils n’iront pas à l’église mais au temple, chez les protestants, où Emma se rend chaque dimanche matin. Lucien ne comprend pas bien pourquoi on parle des protestants. La foi de son amie Emma ne lui semble pas si différente…

Il peut paraître étonnant pour un enfant qui vit dans un milieu strictement catholique d’apprendre qu’il y a d’autres façons d’être chrétien. Alors le mieux est de commencer par définir ce mot «protestant» qui interpelle tant Lucien.

Protester, c’est s’élever avec force contre quelque chose par des paroles ou des écrits. Peut-être que le meilleur moyen d’expliquer cette violence qui est à l’origine de la scission entre catholiques et protestants, c’est de rappeler le contexte historique. Depuis le Moyen Âge, les sermons des prêtres ont contribué à édifier une terrible peur de l’enfer chez les fidèles. Mais personne n’ose critiquer le pape, ni la «Sainte Église» ! Alors pour sauver leurs âmes, les chrétiens font des pèlerinages et en échange, l’Église leur accorde des indulgences censées faciliter le pardon de leurs péchés.

Les papes ont développé cette pratique en vendant des indulgences sans que le chrétien n’accomplisse quoi que ce soit pour le Seigneur. C’est contre cette pratique abusive des indulgences que le moine Martin Luther qui vit en Saxe (Allemagne) au XVIe siècle, ose protester. Toute sa jeunesse, Martin Luther avait été tourmenté par la peur d’être puni par ce Dieu sévère que lui présentait l’Église. Mais, devenu moine, il avait étudié la Bible et il avait découvert que Dieu est bon et que Lui seul peut accorder le pardon. Dès lors, il décida de révéler à tous cette bonne nouvelle d’un Dieu miséricordieux. Le désir de Luther était simplement de contribuer à «réformer» l’Église, en révélant aux fidèles ce qu’il avait découvert dans la Bible. C’est pour cela qu’il décidera plus tard de traduire la Bible en langage courant. Pour que tous puissent y accéder et non simplement les clercs.

Lorsqu’il affiche le 31 octobre 1517 ses « 95 thèses sur les indulgences » sur la porte de l’église du château de Wittenberg en Saxe où il vit, Luther jette, sans le vouloir, les bases d’une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme, qui entraînera la rupture avec Rome. Pour Luther et les protestants,

la seule source d’autorité sera désormais la Bible !

Grâce à certains chrétiens comme frère Roger qui, avec la communauté de Taizé, établit un pont entre protestants et catholiques, on parle plus volontiers aujourd’hui de ce qui rapproche ces deux traditions. En tant que chrétiens, protestants et catholiques partagent la même foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ils reçoivent le même baptême et participent le dimanche à un office. Ce qui les unit compte désormais beaucoup plus que ce qui les divise dans leurs manières de pratiquer la religion.



