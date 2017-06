Prier avec la Parole en juin

En Eglise

L’intention de juin 2017 est : "Prions pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes."

Chaque mois, le pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la mission de l’Église. Entrons dans ce réseau de prière qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde.

Nous publions la forme longue (20’) de cette proposition, la forme brève (10’) est sur le site du Réseau mondial de prière du pape.

Temps de la Parole

Pour prier cette intention de prière, nous le faisons avec le livre d’Isaïe qui annonce pour l’avenir une vision de paix, en relation avec le nom même de Jérusalem, « ville de la paix ».

Nous prenons le temps de lire cette parole lentement pour la laisser résonner dans nos cœurs.

Il arrivera dans l’avenir

Que la montagne de la Maison du Seigneur

Sera établie au sommet des montagnes,

Et dominera sur les collines,

Toutes les nations y afflueront.

Des peuples nombreux s'y rendront et diront:

«Venez, et montons à la montagne du Seigneur,

A la Maison du Dieu de Jacob.

Il nous montrera ses chemins,

Et nous marcherons sur ses routes.»

Oui c’est de Sion que vient l’instruction,

Et de Jérusalem la parole du Seigneur.

Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux;

Martelant leurs épées ils en feront des socs

Et de leurs lances ils feront des serpes:

On ne brandira plus l'épée nation contre nation,

Et l'on n'apprendra plus à se battre.

Venez, maison de Jacob,

Et marchons à la lumière du Seigneur ! Isaïe 2, 2-5

Chant : Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais (bis)

Méditation

Je me mets en présence du Seigneur et lui demande son Esprit pour que sa Parole fasse son œuvre en moi.

Je lui demande une grâce : que le «Prince de la Paix» guide les responsables politiques vers des choix de paix, plutôt que vers le profit pour mettre fin au commerce des armes.

1 – Espérance d’un avenir

Il arrivera dans l’avenir…

Le prophète Isaïe se projette dans l’avenir, et tout le passage biblique qui nous est proposé est au futur ! Oui, la paix est toujours en devenir, toujours à construire et à désirer.

Mettre fin au commerce des armes est une urgence, mais nous savons bien que cela ne se fera pas du jour au lendemain, et qu’il nous faut prier et supplier le Seigneur pour que des choses changent dans ce domaine, et d’abord dans notre coeur.

Des peuples nombreux se mettront en marche…

Sans doute le Seigneur est-il le seul à pouvoir réaliser cette paix, mais il nous faut nous mettre en marche, nous mettre en prière, nous mettre en action pour qu’il agisse en nous et à travers nous.

Venez, montons à la montagne du Seigneur !

Silence…

2– A la lumière de la Parole

Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes…

Oui c’est le Seigneur qui nous montre ses chemins de paix… encore nous faut-il nous mettre à son écoute et à son école…

Ai-je expérimenté que des chemins de paix s’ouvrent pour moi à la lumière de sa Parole ?

Je peux supplier le Seigneur d’éclairer le cœur de nos dirigeants politiques dans ce sens.

C’est de Jérusalem que vient la parole du Seigneur !

Silence...

3 – Un changement d’optique

Martelant leurs épées ils en feront des socs et de leurs lances ils feront des serpes…

Changer nos outils de guerre en outils de travail et de progrès… est-ce une utopie ou une autre manière d’envisager la vie ?

C’était tout le combat d’un Gandhi, c’est tout le combat aujourd’hui des non-violents et de ceux qui refusent le commerce des armes.

Comment puis-je participer moi-même à ce changement des mentalités dans mon quotidien et influencer nos gouvernants ?

Venez, marchons à la lumière du Seigneur !

Silence...

Cœur à cœur avec le Seigneur

Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière (louange, demande, questionnement…).

Partage

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.

On termine par un Notre Père.