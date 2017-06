Prier en famille en juin

En Famille

Prions pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

Seigneur Jésus,

Je te prie parce que je ne veux plus qu'il y ait la guerre.

Je te confie tous les chefs des pays pour qu'ils soient courageux, pour qu'ils disent qu'il faut arrêter de fabriquer les armes, arrêter de les vendre et de les utiliser. Si on a des armes, on fait plus facilement la guerre et cela fait beaucoup de morts.

Jésus, tu ne nous demandes pas ça, tu nous demandes de faire la paix et de prier plus.

Aide-moi, Jésus, à faire la paix aussi dans mon cœur, avec ma famille et mes amis.

Jeanne et Clémence, 6 ans et demi